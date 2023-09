WWE | Cody Rhodes resta sempre la priorità per il team creativo

(Di sabato 16 settembre 2023) In questo ultimo periodo c’è molta carne al fuoco in casa WWE, complice anche i recenti ritorni di grandi nomi. Prima John Cena, che avrà uno stint abbastanza lungo, e poi The Rock. Il People’s Champ è tornato a casa a sorpresa nel corso della puntata di SmackDown di ieri notte e chiaramente il suo ritorno sta facendo parlare i fan di tutto il mondo. Secondo alcune indiscrezioni, The Rock vs Roman Reigns era effettivamente in programma per WM 39, ma poi i piani sono cambiati. Ora la questione si ripropone in vista della prossima edizione, ossia WM 40.è laSecondo quanto evidenziato dall’account social BWE, solito riportare indiscrezioni attendibili,e i piani creativi che lo riguardanono laper la federazione e per il ...

Although WrestleMania 40 is still so long away, this hasn't stopped WWE from planting seeds for the Show of Shows several months in advance in the past.It sure sounds like The Rock vs. Roman Reigns at WrestleMania 40 could happen, considering certain comments by the former recently. Just one ...The new longest reigning Intercontinental Champion in history deserves a massive match at WrestleMania XL. Being one of the headliners in being called the modern Mr. WrestleMania, Seth Rollins facing ...