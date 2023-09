Wta San Diego 2023 | Krejcikova e Kenin volano in finale

(Di sabato 16 settembre 2023) Sarà tra Barborae Sofialadel torneo Wta di San. Sul cemento americano la ceca numero 13 al mondo ha avuto la meglio in rimonta partendo da un set e un break di svantaggio contro Danielle Collins, battuta 3-6 7-5 6-2 dopo due ore e ventuno di gioco. “Sono decisamente contenta del modo in cui sono riuscita a reagire, perché mi sentivo come se fossi sotto tono per gran parte della partita”, ha detto, dopo la vittoria. “Penso di essere molto forte mentalmente, nella mia testa, e lottavo su ogni palla”, ha concluso la campionessa 2021 del Roland Garros.affronterà inun’altra americana, la campionessa degli Australian Open 2020 Sofia. Quest’ultima è riuscita ad imporsi sulla qualificata ...

Emma Navarro si prende la scena al "CymbiotikaDiego Open" (500 - montepremi 780.637 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del Barnes Tennis Center della città sulla costa californiana, trasmesso in diretta ed in esclusiva ...La ventiduenne di New York aveva chiuso il 2022 al numero 148 della classifica, ma da quel ... Qui aDiego è partita dalle qualificazioni, altre cinque vittorie e prima semifinale in un WTA500. ...Stasera e stanotte si giocheranno le semifinali del500 diDiego . Il programma si apre alle 23 ore italiane, 14 ore locali, con la sfida tra l'unica testa di serie rimasta Krejcikova, numero 4, e la tennista di casa Collins. Non prima delle 2:...La tunisina cede in due set a Potapova, tante battaglie negli altri match di ottavi di finale Gli ottavi di finale del500Diego Open riservano soprese: nel giorno in cui fanno il loro esordio le prime teste di serie del torneo, la numero uno del seeding esce subito di scena. Ons Jabeur cede in due set alla ...

WTA San Diego 2023, Barbora Krejcíková e Sofia Kenin in Finale sul cemento americano OA Sport

WTA 500 San Diego, WTA 250 Osaka e WTA 125 Bucharest e Lubiana: I risultati con il dettaglio del Day 5 (LIVE) LiveTennis.it

I WTA di San Diego e Osaka, rispettivamente appartenenti alla categoria 500 e 250, entreranno nella notte italiana tra venerdì 15 e sabato 16 settembre nella f ...Emma Navarro si prende la scena al “Cymbiotika San Diego Open” (WTA 500 - montepremi 780.637 dollari) che si stadisputando sui campi in cemento ...Calato il sipario sui match validi per i quarti di finale del torneo WTA di San Diego. Sul cemento statunitense le padrone di casa hanno fatto valere le loro grandi motivazioni e si sono messe in part ...