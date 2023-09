WTA San Diego 2023 | Barbora Krej?íková e Sofia Kenin in Finale sul cemento americano

(Di sabato 16 settembre 2023) Calato il sipario sulle semifinali del torneo WTA di San. I match in questione hanno stabilito i nomi delle due finaliste che si giocheranno il titolo sul. Si tratta della cecaKrej?íková e della statunitense. Krej?íková (n.13 del mondo) ha piegato gli ardori dell’americana Danielle Collins (n.43 WTA) con il punteggio di 3-6 7-5 6-2. Dopo aver perso il primo parziale, la ceca ha saputo reagire alle difficoltà, trovando il modo per mettere in crisi lo strategia della rivale. Nella terza frazione la vincitrice del Roland Garros 2021 ha dilagato e si è meritata la vittoria. Sempre tre set sono stati necessari aper imporsi nel derby contro una coriacea Emma Navarro (n.61 del mondo). L’ex top-10 (attuale n.93 WTA) ha avuto ...

Emma Navarro si prende la scena al "Cymbiotika San Diego Open" (500 - montepremi 780.637 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del Barnes Tennis Center della città sulla costa californiana. La ventiduenne di New York aveva chiuso il 2022 al numero 148 della classifica. La tunisina cede in due set a Potapova, tante battaglie negli altri match di ottavi di finale Gli ottavi di finale del 500 San Diego Open riservano soprese: nel giorno in cui fanno il loro esordio le prime teste di serie del torneo, la numero uno del seeding esce subito di scena. Ons Jabeur cede in due set.

I WTA di San Diego e Osaka, rispettivamente appartenenti alla categoria 500 e 250, entreranno nella notte italiana tra venerdì 15 e sabato 16 settembre nella fase finale.