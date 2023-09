Wta Bucarest 2023 | Sara Errani in finale | Semenistaja battuta in due set

(Di sabato 16 settembre 2023)ha conquistato l’accesso alladel torneo Wta 125 di, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa della capitale rumena. La giocatrice romagnola, numero 4 del tabellone, ha battuto in due set la lettone Darjacon il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 29 minuti di gioco. Domani l’azzurra si giocherà quindi il titolo contro l’australiana Astra Sharma, numero 212 del ranking mondiale, che ha sconfitto la padrona di casa Jaqueline Cristian con il punteggio di 6-2 2-6 6-2. Nel primo setsi è fatta recuperare un break di vantaggio in due occasioni, salvo poi chiudere grazie al break ottenuto nell’ottavo gioco. Ancora più break nel secondo set, contotalmente incapace di tenere il servizio:...

... n.212 del ranking, ed una tra la rumena Jaqueline Cristian, n.98e terza testa di serie, e l'argentina Maria Carle, n.173. A"Sarita" ha superato in due set nell'ordine l'olandese ...Nel 'Tiriac Foundation Trophy',125, prosegue il viaggio di Sara Errani. Sui campi in terra rossa di, Romania, l'atleta italiana ha raggiunto la semifinale. Oggi ha infatti battuto la tedesca Noma Noha Akugue 7 - 5, 6 - ...Prosegue decisa la corsa di Sara Errani nel "Tiriac Foundation Trophy" (125 - montepremi 115.000 dollari) che si sta disputando sui campi in terra rossa di, in Romania. La 36enne di Massa Lombarda, n.115 del ranking e 4 del seeding, dopo aver concesso appena ...Sara Errani torna in campo giovedì per il secondo turno del "Tiriac Foundation Trophy" (125 - montepremi 115.000 dollari) che si sta disputando sui campi in terra rossa di, in Romania. La 36enne di Massa Lombarda, n.115 del ranking e 4 del seeding, dopo aver concesso appena ...

Errani centra la finale a Bucarest SuperTennis

Spiteri e Rosatello nelle “quali” a Bucarest Tiscali

Sara Errani è in finale nel “Tiriac Foundation Trophy” (WTA 125 - montepremi 115.000 dollari) che si sta avviando alla conclusione sui campi in ...Sara Errani torna in campo giovedì per il secondo turno del “Tiriac Foundation Trophy” (WTA 125 - montepremi 115.000 dollari) che si sta ...