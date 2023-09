Vuelta Spagna 2023 | Poels vince 20esima tappa | Kuss a un passo da vittoria

(Di sabato 16 settembre 2023) Woutha vinto la ventesima e penultimadella, la Manzanares el Real - Guadarrama di 208 chilometri. L'olandese si è imposto in volata su Remco Evenepoel e Pelayo Sanchez Mayo. ...

Tutti e tre i corridori sono della Jumbo - Visma e potrebbero mettere a segno una tripletta storica la stagione, con una vittoria a testa rispettivamente al Giro, al Tour de France e alla. 16 ...Doppietta azzurra alladi: primo Alberto Dainese, secondo Filippo Ganna e quarto Cimolai. La terzultima tappa del Giro diha parlato italiano. Se teniamo conto che è andato in fuga Simone Battistella ...Roma, 15 set. E' festa italiana sulle strade dicon Alberto Dainese (Team dsm firmenich) che ha vinto la diciannovesima tappa bruciando ... LItalia torna a vincere alladue anni dopo ...

Wout Poels ha vinto la ventesima e penultima tappa della Vuelta 2023, la Manzanares el Real-Guadarrama di 208 chilometri. L’olandese si è imposto in volata su Remco Evenepoel e Pelayo Sanchez Mayo.La ventesima tappa della Vuelta España ci promette ancora spettacolo: la Manzanares El Real - Guadarrama propone infatti 208 km di montagne russe. per seguire la cronaca diretta dell’intera… Leggi ...Nella giornata di oggi andrà in scena la 20^ tappa della Vuelta a España 2023, che partirà da Manzanares al Real e terminerà a Guadarrama. Si tratta di una frazione mossa… Leggi ...