Vuelta a Espana | Kuss | “Abbiamo controllato sin dall’inizio | è quasi fatta”

(Di sabato 16 settembre 2023) Sepp, maglia rossa alla, giunti ormai alla penultima tappa ha dichiarato: “Sto ancora recuperando dall’ultima salita, è. Per noi è stata una giornata in controllo sin, Van Baarle e Tratnik hanno fatto un lavoro eccezionale. Roglic ha lavorato alla grande per me, così come Jonas. L’arrivo? Un momento super speciale. Negli ultimi chilometri ci siamo anche potuti rilassare insieme. Trovare i miei familiari dopo il traguardo è una emozione ancor più incredibile”. SportFace.

Le pagelle della ventesima tappa della2023 , che oggi ha vissuto il suo penultimo capitolo prima della passerella finale di Madrid. I 208 chilometri da Manzanares El Real a Guadarrama hanno sorriso a Wout Poels. L'olandese conquista la penultima tappa, lo statunitense farà festa domani a Madrid. Wout Poels trionfa nella ventesima e penultima tappa della2023, la Manzanares el Real - Guadarrama di 208 chilometri. L'olandese ha battuto nella volata ristretta Remco Evenepoel (Soudal Quick - Step) e Pelayo Sanchez Mayo (Burgos - BH). La classifica generale della2023 dopo la ventesima e penultima tappa da Manzanares El Real a Guadarrama. Alla vigilia della passerella di Madrid si è decisa la corsa spagnola, con Sepp Kuss che ha portato a casa la vittoria.

Vuelta di Spagna - Evenepoel, niente poker! Poels vince la tappa 20 a Guadarrama, Kuss ha le mani sulla generale Eurosport IT

Wout Poels priva Remco Evenepoel del poker alla Vuelta a España 2023. Ancora una volta presente in fuga, l'ex campione del mondo non ha le gambe per fare la differenza, soffrendo in salita, ma ...Sepp Kuss ha vinto la Vuelta a Espana 2023. La ventesima tappa non ha cambiato nulla nelle posizioni che contano della classifica generale: i 208 km da Manzanares El Real a Guadarrama erano sì caratte ...Corsa decisa con una fuga da lontano, Poels anticipa lo sprint e vince, gli uomini di classifica non si muovono ...