Vuelta a España 2023 | Wout Poels | “Penso di essere come una bottiglia di vino | ogni anno che invecchio miglioro!”

Leggi su oasport

(Di sabato 16 settembre 2023) Esultanella ventesima e penultima tappa della. Dopoandato in fuga a inizio giornata, l’olandese della Bahrain-Victorious è riuscito a restare con i migliori fuggitivi fino agli ultimi metri e poi si è imposto, grazie a una grande volata, davanti a Remco Evenepoel e Pelayo Sánchez. “diunadichemiglioro – ha affermato il classe 1987 dopo il successo -. Questa vittoria è davvero sorprendente per me, soprattutto perché è arrivata in una tappa davvero dura e contro degli avversari molto tostiad esempio Evenepoel e Soler. Sono super ...