Vuelta a España 2023 | 21° tappa Hipódromo de la Zarzuela – Madrid Paisaje de la Luz | percorso | orari e altimetria

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 16 settembre 2023) Cala il sipario sull'edizione numero 78 dellacon l'ultima, la 21°de ladi 101,5 km, quella tradizionalmente riservata alla passerella finale del vincitore e che, con molta probabilità, si concluderà con una volata tra i migliori velocisti rimasti in gara. Ildella 21°La 21°de la, in programma domenica 17 settembre, prenderà il via dall'de la, alla periferia die si concluderà, dopo 101,5 km, nei pressi del Palazzo Municipale della capitale spagnola. Il tracciato di questa frazione è completamente pianeggiante. Dopo l'avvicinamento al ...