Vuelta 2023 | le classifiche generali aggiornate | maglia rossa | a pois | verde e bianca

... giungendo al traguardo abbracciato ai compagni di squadra Vingegaard e Roglic: per molti, l'immagine della. La classifica generale 1) Sepp Kuss (TJV) in 74h23'42'' 2) Jonas Vingegaard (...Wout Poels ha vinto la ventesima e penultima tappa della, la Manzanares el Real - Guadarrama di 208 chilometri. L'olandese si è imposto in volata su Remco Evenepoel e Pelayo Sanchez Mayo. Non cambia la classifica generale, con l'americano Sepp ...La suaha vissuto di tanti alti e bassi, ma senza di lui sarebbe stata molto più povera. E ora al Lombardia chi è che lo andrà a battere. ANTONIO TIBERI 7,5. Bravissimo nel tenere le ruote ...Alle spalle degli attaccanti di oggi il gruppo maglia rossa controlla la situazione e la Jumbo - Visma completa il proprio capolavoro: Sepp Kuss vince lae domani salirà sul podio con i ...

La ventesima, e penultima tappa della Vuelta, va a Wout Poels, con l'olandese che batte allo sprint Remco Evenepoel. Sul traguardo di Guadarrama, a completare il podio, il terzo posto di Sanchez della ...Non arriva il successo finale per Primoz Roglic, ma la soddisfazione per Sepp Kuss c'è comunque. Lo sloveno della Jumbo-Visma ha messo anche oggi la causa di Sepp Kuss davanti alla sua, permettendo al ...Il videocommento di Marco Grassi dopo la ventesima tappa della Vuelta a España 2023, la Manzanares El Real-Guadarrama vinta da Wout Poels su Remco E ...