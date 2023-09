Voto basso alla maturità e non può accedere all’Università del Sussex | “colpa dell’esame fatto a distanza” E chiede risarcimento danni in tribunale Cosa hanno detto i giudici

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 16 settembre 2023) Il TAR Lombardia – Brescia (Sezione II, Sentenza 11 settembre 2023, n. 697) ha reso chiarimenti sulla verbalizzazione e la votazione del colloquio orale, respingendo anche le richieste formulate da una studentessa, insoddisfatta deldi, pari a 75, per l’asserito danno da perdita dell’opportunità di sostenere le prove preselettive per l'università nel campo di interesse, dove si riva unminimo di 78. Per il TAR Lombardia la diligenza nella verbalizzazione dei colloqui di una pluralità di candidati nel contesto dell'esame di Stato non può spingersi fino all'elaborazione di un giudizio analitico su ognuno, con la trascrizione e la valutazione delle singole risposte. L'articolo .