Von der Leyen e Meloni oggi a Lampedusa Macron | Azione congiunta

Leggi su agi

(Di sabato 16 settembre 2023) AGI - Missione di Ursula von der. La presidente della commissione europea ha accolto l'invito urgente di Giorgiae, prima di volare a New York per l'assemblea Onu, sarà sull'isola, insieme alla premier, per vedere con i suoi occhi la situdopo l'ondata di sbarchi delle ultime ore. Le due leader terranno dichiarazioni congiunte - informa una nota di Palazzo Chigi - alle ore 11.20, presso l'aeroporto dell'isola.ha avuto nella giornata di sabato anche una converstelefonica con il presidente francese Emmanuelsul tema. Il colloquio fa seguito - fanno sapere fonti italiane - alle richieste fatte ieri daa Von dere al presidente del Consiglio europeo ...