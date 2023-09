Von der Leyen domani a Lampedusa La Germania riattiva l’accoglienza per i migranti Intanto sull' isola i cittadini protestano

Di prassi, quasi, sembra infine l'invito alla presidente della Commissione UrsulaLeyen a visitare con il governo la stessa Lampedusa, per prendere visione dell'emergenza umanitaria, mentre ...... dopo l'invito della premier a recarsi sull'isola siciliana per rendersi conto degli sbarchi dei migranti La presidente della Commissione europea UrsulaLeyen ha accettato l'invito della ...Migranti,Leyen e Meloni a Lampedusa nel weekend Lo riferiscono fonti Ue. Domenica la presidente della Commissione europea a New York. La Germania riattiva il meccanismo di accoglienza per i migranti. ...A quanto si apprende l'ANSA da fonti europee la presidente della Commissione Ue UrsulaLeyen si recherà a Lampedus a con la premier Giorgia Meloni "questo weekend" . Domenica seraLeyen è attesa a New York dove resterà fini alla metà della prossima settimana per l'...

“100 milioni di europei a rischio povertà e date miliardi alle multinazionali delle armi”: il… Il Fatto Quotidiano

Da mezzanotte sono 13 gli sbarchi totali sull'isola italiana. Per toccare con mano la situazione la presidente della Commissione europea si recherà domani a Lampedusa insieme a Giorgia Meloni, ...ROMA (ITALPRESS) – “La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà a Lampedusa domani su invito della presidente del ...Ursula von der Leyen domani si recherà a Lampedusa su invito del primo ministro italiano Meloni”. Lo ha scritto sui social il portavoce della Commissione europea Eric Mamer. Già oggi la presidente ...