Volley | Wilfredo Leon miglior giocatore degli Europei | il polacco è MVP | attesa per gli altri premi individuali

(Di sabato 16 settembre 2023)è statoato come2023 dimaschile. Il fuoriclasse di origni cubane ha trascinato la Polonia verso il trionfo al PalaEur di Roma. Lo schiacciatore, attualmente in forza a Perugia, ha giganteggiato nella Finale contro l’Italia, dopo che aveva illuminato la scena anche contro Serbia e Slovenia tra quarti di finale e semifinale. Il 30enne, che lo scorso anno aveva dovuto saltare i Mondiali a causa di un infortunio, ha giocato la suapallavolo in Nazionale e ampiamente meritato il riconoscimento come MVP (Most Valuable Player,) della rassegna continentale. Si tratta del primo riconoscimento individuale con la Polonia per ...

I ragazzi guidati da Fefé De Giorgi affrontano la Polonia nella finale di Europei di...Leon è indubbiamente il volto più conosciuto, Aleksander Sliwka il perno del sistema di gioco. ...UN ANNO DOPO Un anno dopo "Rispetto ad un anno fa la Polonia avrà in campo unLeon in ... Leggi i commenti: tutte le notizie 16 settembre - 07:42Il nome più di grido tra i biancorossi è il cubano di nascitaLeon , che giocando a ... Sotto la guida di un maestro dicome Fefè De Giorgi, e grazie al contributo dei veterani azzurri, ...... è atteso infatti il presidente Sergio Mattarella , grande appassionato die che ha già ...altrettanti incontri ed è proprio in semifinale contro la Slovenia che si è visto il miglior...

Contro avversari che ti scagliano addosso certi palloni ed erigono muri con campioni nati per giocare a volley, ancora scottati per lo sgarbo di un anno fa alla Spodek Arena. Arricchiti per di più dal ...il cubano naturalizzato Wilfredo Leon, trascinatore in questo Europeo tra quarti di finale e semifinale. L'Italvolley ha giocato 11 Finali agli Europei di volley: 7 le ha vinte (l'ultima nel 2021), 4 ...