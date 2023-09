Volley | Sky ha acquisito in extremis i diritti dei Preolimpici

Leggi su oasport

(Di sabato 16 settembre 2023) All’ultimo respiro Sky Sport ha deciso di acquisire itelevisivi per i torneisia femminili che maschili che avranno luogo rispettivamente in Polonia e in Brasile. Percorso che comincerà oggi per la Nazionale femminile che affronterà la Corea del Sud, mentre domani la Slovenia: incontri che verranno trasmessi rispettivamente su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno. L’ufficialità è arrivata alle 14.30 di oggi, in, visto che il match andrà in scena alle 20.45. La redazione di OA Sport negli scorsi giorni aveva pubblicato una serie di articoli, sottolineando come fosse possibile vedere gli incontri delle Nazionali azzurre nel preolimpico esclusivamente abbonandosi sulla piattaforma streaming diBall World Tv alla cifra di 8 euro al mese. Situazione che è rimasta tale fino a pochi minuti fa, ...