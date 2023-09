Volley | niente bis Europeo per l’Italia | a Roma arriva il secondo trionfo della Polonia

Leggi su sportface

(Di sabato 16 settembre 2023)bis continentale per l’Italmaschile. Nella finale degli Europei andata in scena questa sera al Palazzo dello Sport di, gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi non riescono a difendere il titolo conquistato due anni fa sulla Slovenia, arrendendosi 0-3 (20-25, 21-25, 23-25) ad una fortissima. Leon e compagni si prendono la meritata rivincitafinale Mondiale persa lo scorso anno in casa a Katowice contro i nostri, togliendo a Giannelli e compagni la gioia di poter festeggiare un titolodavanti al pubblico di casa. Una partita in cuiè sempre stata costretta a rincorrere sin dalle prime fasi gli attacchi precisi di Leon, Huber e Kaczmarek, tutti in doppia cifra di punti. Una sconfitta che fa male ma che non cancella quanto di ...