Volley femminile | l’Italia strapazza la Corea del Sud | esordio vittorioso al preolimpico | Antropova top scorer

(Di sabato 16 settembre 2023)ha esordito con una bella vittoria nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il. La nostra Nazionale ha sconfitto ladel Sud per 3-0 (25-11; 25-20; 25-17), incominciando nel miglior modo possibile la propria avventura a Lodz (Polonia) contro un’avversaria lontana dalla forma dei giorni migliori ma comunque ostica a livello tecnico in virtù di una difesa solida e di un approccio mai arrendevole. Le azzurre sono tornate in campo dopo l’amaro quarto posto agli Europei, seguito dalla decisione di Paola Egonu di non prendere parte ale dal trauma cranico che ha costretto Alessia Orro alla rinuncia. Il CT Davide Mazzanti, che al termine della rassgna continentale aveva dichiarato di non avere avuto la squadra in pugno dopo i ...

La diretta testuale live di Italia - Corea del Sud , partita della Pool C del torneo preolimpico di2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo il quarto posto agli Europei, tornano in campo per provare a centrare un grande ...Il torneo diha visto cimentarsi al Palascieghi - Pini, gremito come raramente lo si è visto, l'Allianz VeroMilano di Paola Egonu, laBergamo 1991 di Federica Stufi, la Futura ...2023 - 2024 Serie A1Squadra VeroMonza Un buon secondo set non basta all'Allianz VeroMilano per sprintare con decisione verso la finale del Trofeo Città di Sondrio, sconfitta per 2 - 1 (19 - 25, ...Tutto facile per la Polonia, che nella prima gara del torneo preolimpico di2023 si aggiudica l'incontro per 3 - 0 contro la Slovenia . Davanti al proprio pubblico dell'Atlas Arena di Lodz le ragazze allenate dall'italiano Stefano Lavarini hanno messo in ...

Volley femminile, oggi il preolimpico Italia-Corea del Sud. Orario e dove vederlo Quotidiano Sportivo

Dove vedere in tv l'Italia di volley femminile al Preolimpico OA Sport

Il torneo di volley femminile ha visto cimentarsi al Palascieghi-Pini, gremito come raramente lo si è visto, l’Allianz Vero Volley Milano di Paola Egonu, la Volley Bergamo 1991 di Federica Stufi, la ...Un buon secondo set non basta all'Allianz Vero Volley Milano per sprintare con decisione verso la finale del Trofeo Città di Sondrio, sconfitta per 2-1 (19-25, 20-25, 25-10) contro la Futura Giovani ...Gran successo per la prima giornata del Città di Sondrio, il torneo di volley femminile che ha visto cimentarsi al Palascieghi-Pini, gremito come raramente lo si è visto, l’Allianz Vero Volley Milano ...