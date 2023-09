Volley femminile | Davide Mazzanti | “Metabolizzare gli Europei | siamo tornate a divertirci”

(Di sabato 16 settembre 2023) Nella prima giornata della Pool C del Preolimpico di, scattato oggi a Lodz (Polonia), l’Italia ha superato la Corea del Sud per 3-0 (25-11, 25-20, 25-17). Nel girone unico ad otto squadre all’italiana, che prevede sette partite per ciascuna compagine, le prime due classificate si qualificheranno per le Olimpiadi di Parigi 2024, mentre gli ultimi cinque pass verranno distribuiti poi attraverso il ranking. Al termine della netta vittoria odierna ha parlato al sito federale il CT azzurro: “Abbiamo fatto una buona partita con tanta attenzione . Forse abbiamo perso solo un po’ di qualità in attacco nel secondo set. Adesso però dobbiamo essere bravi e rapidi nel mantenere alto il nostro ritmo di gioco e soprattutto nel gestire le energie partita dopo partita in un torneo molto serrato. Penso ...

Buona la prima per l' Italia di Mazzanti, che debutta con un netto successo ai danni della Corea del Sud nel torneo preolimpico di2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Dopo il quarto posto agli Europei, le azzurre sono tornate in campo per provare a centrare un grande obiettivo come ...La diretta testuale live di Italia - Corea del Sud , partita della Pool C del torneo preolimpico di2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo il quarto posto agli Europei, tornano in campo per provare a centrare un grande ...Il torneo diha visto cimentarsi al Palascieghi - Pini, gremito come raramente lo si è visto, l'Allianz VeroMilano di Paola Egonu, laBergamo 1991 di Federica Stufi, la Futura ...2023 - 2024 Serie A1Squadra VeroMonza Un buon secondo set non basta all'Allianz VeroMilano per sprintare con decisione verso la finale del Trofeo Città di Sondrio, sconfitta per 2 - 1 (19 - 25, ...

Volley femminile, l'Italia strapazza la Corea del Sud: esordio vittorioso al preolimpico, Antropova top scorer OA Sport

Volley femminile, oggi il preolimpico Italia-Corea del Sud. Orario e dove vederlo Quotidiano Sportivo

In prima linea sempre, anche per i mini atleti. La società Porto Robur Costa 2030 è lieta di annunciare l’avvio di una partnership con il Mosaico Volley Ravenna, principale espressione cittadina della ...L’Italia ha esordito con una bella vittoria nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Corea del Sud per ...Il torneo di volley femminile ha visto cimentarsi al Palascieghi-Pini, gremito come raramente lo si è visto, l’Allianz Vero Volley Milano di Paola Egonu, la Volley Bergamo 1991 di Federica Stufi, la ...