Vlahovic | il gol dell' 1-0 era regolare? La palla è uscita? Proteste dei biancocelesti | ecco cosa è successo

Cosa è successo suldiL'azione parte da un recupero palla di Bremer. Immobile allarga le braccia, vorrebbe un fallo, ma i dubbi per l' arbitro Fabio Maresca arrivano subito dopo, quando ...Le ultime news Serie A sul big match tra Juventus e Lazio si concentrano sulle polemiche per ildi. Dubbi sul pallone di McKennieLa Juventus è in vantaggio 2 - 0 all'intervallo della partita contro la Lazio. Un ottimo avvio di gara della squadra di Massimiliano Allegri, ma non sono ...... la 'Vecchia Signora' si impose con un netto 3 - 0 grazie alla doppietta di Kean ed aldi Milik. Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa,. ...Il pallone di Mckennie sembra uscito sul fallo laterale; l'americano l'aveva poi passata a Locatelli che aveva procurato l'assist per. Il primodella Juventus nel match contro la Lazio è stato siglato da Dusan. Le polemiche, però, non sono mancate, anche dopo l'ok del Var alla regolarità del. In particolare,...

LIVE Juve-Lazio 2-0: Vlahovic e Miretti cercano il tris bianconero La Gazzetta dello Sport

Juventus-Lazio, il gol di Vlahovic e le proteste laziali. Cosa è successo la Repubblica

Campionato di Serie A - Quarta giornata Sabaro 16 settembre, ore 15.00 Torino, Allianz Stadium JUVENTUS - LAZIO 2-0 (10' Vlahovic, 26' Chiesa) FORMAZIONI UFFICIALI ...Gol Vlahovic, i tifosi della Lazio insorgono: «McKennie la prende fuori!». Le reazioni social – GALLERY Protestano i tifosi della Lazio per il primo gol della Juve realizzato da Vlahovic. Dopo il cont ...Il check termina, il gol convalidato. 10' Cross di prima di Locatelli per Vlahovic che mette la palla in rete lì dove Provedel non può intervenire. Juventus in vantaggio quando sono trascorsi dieci ...