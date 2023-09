Dusanè tornato dalla pausa per le nazionali più forte di prima. Dal rigore sbagliato a Empoli ... Magari anche grazie alla "fusione" fatta con......avanti per il tandem Chiesa -, che lo ripagano andando a segno entrambi, Locatelli in cabina di regia, McKennie e Kostic sulle corsie esterne e Miretti preferito a Fagioli. In difesa. ...Allenatore: Maurizio Sarri Marcatori:(J) 10' e 67', Chiesa (J) 26', Luis Alberto (L) Ammoniti: Miretti (J), Bremer (J),(J), Cambiaso (J),(J), Pellegrini (L) Arbitro: Fabio ...La squadra di Sarri non ha trovato spazi, Immobile ha vagato smarrito rimbalzando su Bremer efino alla pausa. Luis Alberto la riapre,la chiude Sarri ha provato a cambiare volto alla ...

Vlahovic e Gatti come Pogba e Dybala: Juve-Lazio da Dragon Ball! Tuttosport

Vlahovic e Gatti "copiano" Dybala e Pogba: le esultanze con Dragon Ball Corriere dello Sport

Dopo il primo gol della Juve contro la Lazio, i due bianconeri hanno esultato con la "fusione". Però c'è già chi lo aveva fatto ...I due bianconeri hanno esultato con la "fusione" di Goku e Vegeta dopo il terzo gol contro la Lazio: ma c'è già chi lo aveva fatto prima di loro ...Una grande Juventus schianta la Lazio dell'ex Sarri grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic ed alla rete di Federico Chiesa ...