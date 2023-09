Vlahovic e Chiesa | la Juve fa festa con la Lazio

... più tosta, più verticale e più alta nel baricentro, con la coppiaa demolire le difese avversarie. Il centravanti serbo segna una doppietta d'autore, mentre l'azzurro stampa una ......da un super, s'impongono 3 - 1 centrando il terzo successo in quattro gare. Decidono appunto la doppietta del centravanti serbo (quarto centro in campionato) e il sigillo di, mentre ...Per la sfida con i biancocelesti Max Allegri opta in avanti per il tandem, che lo ripagano andando a segno entrambi, Locatelli in cabina di regia, McKennie e Kostic sulle corsie ...TORINO - Una doppietta die il gol diregalano alla Juve il successo sulla Lazio, sconfitta 3 - 1 . Gara aperta e bella, decisa dalle prodezze degli attaccanti di Allegri , che nel finale ha perso le staffe ...

FINALE Juve-Lazio 3-1: Vlahovic-Chiesa show, tre gol in due e Sarri va al tappeto La Gazzetta dello Sport

Juve-Lazio 3-1, doppietta di Vlahovic e gol di Chiesa: Allegri batte Sarri Adnkronos

(Adnkronos) – La Juventus batte la Lazio per 3-1 nel match in calendario come anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I bianconeri si impongono con la doppietta di Vlahovic ...Il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, sceglie Gatti in difesa e Miretti a centrocampo in luogo di Alex Sandro e Fagioli; sulle fasce i ballottaggi sono vinti da McKennie e Kostic, mentre in ...Di nuovo a segno insieme, Vlahovic e Chiesa firmano il successo sulla Lazio. L’attaccante serbo sblocca dopo 10’ girando in rete di controbalzo una palla tagliata di Locatelli; Chiesa raddoppia ...