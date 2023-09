Violenza di genere | la Croazia vuole introdurre il reato di femminicidio

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 16 settembre 2023) Una legge perilspecifico di. Lasi muove spedita verso questa direzione, fino ad oggi intrapresa prima solo da altri due paesi europei: ovvero Malta e Cipro. Ad annunciarlo è stato il primo ministro croato Andrej Plenkovic, di centrodestra: nei prossimi giorni il suo governo presenterà in parlamento una legge per emendare il codice penale eil nuovo, che dovrebbe entrare in vigore all’inizio del 2024 prevedendo pene di minimo 10 anni. Al contempo verranno aumentate quelle per lo stupro e per le altre violenze di. Le novità della legge Tra le novità c’è anche la detenzione in caso di violazione delle misure protettive e l’informazione alla vittima del rilascio dell’autore del, nonché ...