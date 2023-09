Villarreal-Almeria domenica 17 settembre 2023 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici Nuovo corso per il Submarino Amarillo

(Di sabato 16 settembre 2023) La brutta e netta sconfitta di Cadice è stata fatale: ilha deciso di salutare Quique Setien, che aveva riportato in Europa il, e ingaggiare Pacheta, ex tecnico del Valladolid. Si vedeva che qualcosa si era rotto nel feeling con l’allenatore ma è inevitabile considerare anche le tante e dolorose cessioni dell’estate InfoBetting: Scommesse Sportive e

El técnico burgalés se estrena en el banquillo ‘groguet’ mañana a las 16:15 frente al Almería En Vila-real esta semana la palabra que prevalece ante todas, ilusión. Tras la salida de Quique Setién, el ...El Villarreal recibe al conjunto almeriense con varias incógnitas, algunas obligadas y otras derivadas del cambio de entrenador. La situacón El primer contratiempo para Pacheta está en el lateral ...El Villarreal recibe al Almería en el primer partido de la era Pacheta, en un encuentro en que los dos equipos necesitan los puntos para tranquilizar su situación, ya que los almerienses son ...