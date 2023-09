Villa confiscata criminalità | la decisione della Giunta spiazza tutti

(Di sabato 16 settembre 2023)alla, lache arriva dalla: gli ultimi aggiornamenti Alla fine laè arrivata direttamente dalladel “X” municipio, con una direttiva per poter agire in sede civile contro l’occupantevilletta. L’obiettivo, infatti, era quello di poter recuperare l’immobile di via Braies all’Infernetto confiscato alla. Lain questione era stataall’ex generaleGuardia di Finanza, Emilio Spaziante. Per lui, nel 2014, scattarono le manette con tanto di condanna a 4 anni per corruzione.(Pixabay Foto) Notizie.comNel frattempo è stata ...

...del X municipio la direttiva per agire in sede civile contro l'occupante della villetta e recuperare l'immobile di via Braies all'Infernetto confiscato alla criminalità (laera stata..."Novità in vista per ladi San Giorgioalla criminalità organizzata! È di questi giorni, infatti, la delibera con cui la Giunta comunale di Tarquinia certifica la regolare esecuzione dei lavori di ...'Novità in vista per ladi San Giorgioalla criminalità organizzata!', scrive in un comunicato il Coordinamento civico contro le mafie nell'Alto Lazio . 'È di questi giorni, infatti, la delibera con cui la ...TARQUINIA - 'Novità in vista per ladi San Giorgioalla criminalità organizzata! È di questi giorni, infatti, la delibera con cui la Giunta comunale di Tarquinia certifica la regolare esecuzione dei lavori di ...

Ostia - Villa confiscata occupata da mesi, approvata delibera: «E ... Paolo Gianlorenzo

La villa confiscata alla Mafia è stata occupata abusivamente. Doveva andare a persone disabili RomaToday

OSTIA – E’ stata finalmente approvata dalla Giunta del X municipio la direttiva per agire in sede civile contro l’occupante della villetta e recuperare l’immobile di via Braies all’Infernetto ...MESSINA – Un’altra estate di sport e socialità per i bambini con Asd, Disturbo dello spettro autistico, e per le loro famiglie, accolti negli spazi della Villa Boris Giuliano, bene confiscato alla ...E’ stata finalmente approvata dalla Giunta del X municipio la direttiva per agire in sede civile contro l’occupante della villetta e recuperare l’immobile di via Braies all’Infernetto confiscato alla ...