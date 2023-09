Vicino l’esordio per Natan | ecco quando

Leggi su dailynews24

(Di sabato 16 settembre 2023) Secondo la Gazzetta dello sport,potrebbe debuttare in una delle prossime partite. È probabile avvenga in una delle prossime 7 gare, distribuite in 23 giorni Secondo quanto riportato dalla rosea,potrebbe presto debuttare con la maglia del Napoli. La Gazzetta dello sport, infatti, ha parlato di come il giocatore brasiliano potrebbe debuttare presto L'articolo