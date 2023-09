(Di sabato 16 settembre 2023) E' stato trasferito in elicottero a Pisa in codice rosso. Un altro ferito più lieve è stato portato al "Versilia"

E' stato trasferito in elicottero a Pisa in codice rosso. Un altro ferito più lieve è stato portato al "Versilia"italiano residente a, consistente nel 'divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai ... nel giugno di quest'anno, dopo un'ennesima, la donna decideva di allontanarsi dall'...E' accaduto a Massarosa. Il motivo potrebbe ricollegarsi al presunto furto di una piantina di marjuanaSalerno . Un uomo originario di Salerno, P. A. le sue iniziali, è stato arrestato per lesioni gravi dalla Polizia di. Il 56enne, durante unaavvenuta lo scorso 13 maggio a, aveva sfregiato al volto, in maniera permanente, un 34enne. Dopo laed il danno riportato, il 34enne aveva poi ...

Viareggio, lite a coltellate in darsena: 26enne gravissimo LA NAZIONE

Polveriera viale Apua. È lite sul taglio dei tigli - Viareggio LA NAZIONE

E’ stato trasferito in elicottero a Pisa in codice rosso. Un altro ferito più lieve è stato portato al “Versilia” ...Il ferito più grave è un giovane di origini albanesi che ha riportato ferite al collo e ad un braccio ed è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa.Il Pd chiede un vertice urgente per stilare un protocollo ad hoc. Marcucci: "Messi 25 alberi nuovi. ma la minoranza non lo dice".