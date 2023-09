Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 settembre 2023)DEL 16 SETTEMBREORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA CARSOLI E VICOVARO IN DIREZIONE; PROSEGUENDO SULLA A24 ALTRI DUE INCIDENTI RALLENTANO IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO, IL PRIMO TRA VIA TOGLIATTI E VIA FIORENTINI, L’ALTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA-FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO; CIRCONE SOSTENUTA, INFINE, SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI ...