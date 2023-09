Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2023 ore 17 | 30

(Di sabato 16 settembre 2023)DEL 16 SETTEMBREORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLA CIRCONVALNE TIBURTINA STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO PROVENIENTE DAL TRATTO URBANO DELLA A24: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI DOVUTI A DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE, SULLA STESSA TANGENZIALE, A PARTIRE DA VIA FIORENTINI; CIRCONE NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: A SEGUITO DELLA RIPROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA COMMERCIALE, FINO A DOMENICA 1 OTTOBRE ALCUNI TRENI REGIONALI DELLE LINEE-VITERBO,VELLETRI,-PESCARA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2023 ore 13:30 RomaDailyNews