Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2023 ore 16 | 30

(Di sabato 16 settembre 2023)DEL 16 SETTEMBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE LA DOVUTA PRUDENZA; E LUNEDI’ 18 SETTEMBRE PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 FINO A FINE SERVIZIO; A RISCHIO LE CORSE DI BUS, TRAM, COTRAL, METROPOLITANE E DELLE FERROVIE REGIONALI METRE,-VITERBO E TERMINI CENTOCELLE. SERVIZIO REGOLARE NELLE FASCE DI GARANZIA; NELLA STESSA GIORNATA PREVISTA ANCHE L’AGITAZIONE DEL SETTORE PRIVATO DEL TPLDALLE 8:30 ...

... per migliorare lae renderla più sicura, ridurre l'inquinamento, favorire il trasporto ... l'ampio parcheggio di Eataly in via Santa Teresa (Borgo) metterà a disposizione 700 posti auto, ...Zelensky: si sa chi è stato Meloni torna adopo le vacanze mentre Mattarella riapre stamane il ... L'Anas sospende 96 cantieriItalia prevede bollino rosso, a partire dal pomeriggio di ...... è il bilancio dello scontro alle porte difra un bus e un camion sull'autostrada A1 nei pressi di Fiano. Pesanti conseguenze anche sulla: il traffico è bloccato dalle 2,25 sulla ...... come avviene nella maggior parte dei comuni ma che aCapitale non ha raggiunto ancora le ... verificare l'impatto sul traffico veicolare sull'Ardeatina, e sullalimitrofa degli altri ...

Giubileo, piano viabilità: quindici nuovi parcheggi e altri 9 saranno ampliati ilmessaggero.it