Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2023 ore 15 | 30

(Di sabato 16 settembre 2023)DEL 16 SETTEMBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE LA DOVUTA PRUDENZA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE OGGI STOP AI LAVORI NOTTURNI; I TRENI CIRCOLERANNO REGOLARMENTE, QUINDI, FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. GLI INTERVENTI RIPRENDERANNO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ CON ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE 21, POI BUS SOSTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ ...

... per migliorare lae renderla più sicura, ridurre l'inquinamento, favorire il trasporto ... l'ampio parcheggio di Eataly in via Santa Teresa (Borgo) metterà a disposizione 700 posti auto, ...Zelensky: si sa chi è stato Meloni torna adopo le vacanze mentre Mattarella riapre stamane il ... L'Anas sospende 96 cantieriItalia prevede bollino rosso, a partire dal pomeriggio di ...... è il bilancio dello scontro alle porte difra un bus e un camion sull'autostrada A1 nei pressi di Fiano. Pesanti conseguenze anche sulla: il traffico è bloccato dalle 2,25 sulla ...... come avviene nella maggior parte dei comuni ma che aCapitale non ha raggiunto ancora le ... verificare l'impatto sul traffico veicolare sull'Ardeatina, e sullalimitrofa degli altri ...

Giubileo, piano viabilità: quindici nuovi parcheggi e altri 9 saranno ampliati ilmessaggero.it