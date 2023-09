Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 settembre 2023)DEL 16 SETTEMBREORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE CHE RIMANE REGOLARE SULLE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ATRATTI TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA DALLA LOCALITA OLGIATA FINO AL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI ALTRE CODE PER TRAFFICO LE TROVIAMO SULLA VIA CASILINA DAL POLICLINICO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO INFINE RICORDIAMO CHE LUNEDI 18 È in programma lo sciopero nazionale di 24 ore del tp indetto da alcune sigle sindacali Saranno salvaguardate le fasce di garanzia DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral