Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2023 ore 08 | 30

(Di sabato 16 settembre 2023)DEL 16 SETTEMBREORE 8.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO LA CIRCONE è DI NUOVO SCORREVOLE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA VIABILITA’ REGOLARE REGOLARE COME DEL RESTO LA CIRCONE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLAIN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO RICORDIAMO CHE NELLA CAPITALE OGGI DALLE 14 FINO ALLE 16 SI SNODERA’ UN CORTEO DA PIAZZA DELL’ESQUILINO RAGGIUNGERÀ VIA DEI FORI IMPERIALI, PERCORRENDO VIA CAVOUR E LARGO CORRADO RICCI. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI 2000 PERSONE. PREVISTE DEVIAZIONI O LIMITAZIONI PER LE LINEE BUS DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ È ...