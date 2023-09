Verstappen ' In pit lane mi sono fermato come fanno tutti'

(Di sabato 16 settembre 2023) Doccia fredda perdopo il record di vittorie consecutive in F1. L'olandese, infatti, si è ritrovato eliminato in Q2 , per l'incredibile giro di Lawson che l'ha beffato di soli sette ...

Doccia fredda per Verstappen dopo il record di vittorie consecutive in F1. L’olandese, infatti, si è ritrovato eliminato in Q2, per l’incredibile giro di Lawson che l’ha beffato di soli sette ...Ma non finisce qui, perché Verstappen rischia anche una penalità per impeding in qualifica: "In pit lane si ferma la gran parte dei piloti - le sue parole -. Quando c’è il verde di solito il primo ...Molto arrabbiato Max Verstappen, che nel team radio a caldo ha espresso tutto ... Sulle penalità che l’olandese potrebbe affrontare a causa di due impeding: “In pit lane si ferma la gran parte dei ...