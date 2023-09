Verona-Bologna lunedì 18 settembre 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Zirkzee e Ndoye dal 1?

Leggi su infobetting

(Di sabato 16 settembre 2023) Ilha dovuto attendere la terza giornata di Serie A per ottenere la prima meritata vittoria in campionato rimontando il Cagliari al “Dall’Ara” ma non aveva giocato così male nemmeno nella sconfitta della prima giornata contro il Milan, e ancor meglio aveva fatto a Torino pareggiando 1-1 contro la Juve dopo essere andato in InfoBetting: Scommesse Sportive e