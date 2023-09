Verissimo | ospiti di sabato 16 e domenica 17 settembre | attesi Murat Ünalm?? e U?ur Güne? di Terra Amara

Leggi su movieplayer

(Di sabato 16 settembre 2023) Ecco chi sono glioggi,16, e172023 a, in onda alle 16:30 su Canale 5.si appresta a inaugurare un nuovo weekend di interviste.16 e172023 Silvia Toffanin accoglierà come sempre tantissiminel suo salotto di Canale 5, come sempre dalle 16:30 in punto, in due appuntamenti che, questa settimana, sonossimi dai fan didi16Direttamente dalla soap turca arriverà il protagonista diU?ur?, interprete di ...