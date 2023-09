“Vergogna per il Comune” Il degrado dilaga nel cuore di Roma

(Di sabato 16 settembre 2023) “, Altare della Patria, giardini di piazza Venezia, punto più visitato di”. È con queste parole che un cittadino indignato ha fotografato la situazione neldel Centro Storico della Capitale: alberi divelti, tronchi, rami in mezzo ai marciapiedi, cavi scoperti, buche, spazzatura e rifiuti ovunque in quello che dovrebbe essere uno dei fiori all'occhiello di una città come. Il passaggio dalla giunta grillina guidata da Virginia Raggi a quella targata Pd con Roberto Gualtieri è stato un disastro: era difficile fare peggio del M5S ma il sindaco ci sta riuscendo. “deldi” il commento a corredo delle foto:le immagini che ci sono arrivate parlano da sole...

''noi esuli persiani nel mondo è ormai evidente che non c'è alcuna voglia di far andare via ... Inoltre ''il fatto di aver arrestato addirittura il padre'' di Mahsa Amini ''è unaumana e ......della Netrebko hanno protestato fuori dal teatro dell'opera "tutta la sera" sventolando bandiere ucraine e urlando slogan o brandendo cartelli dietro a transenne: "No alla Netrebko!", "......clausola significa che il personaggio non può essere ucciso in modi " che causerebberoo ...l'udienza di divorzio che sta affrontando con la moglie che ' probabilmente andrà in tribunale...'Da mesi denunciamo questa' aveva detto l'assessore al turismo Alessandro Onorato. Adesso il ministero della Cultura spiega come si sta muovendomettere fine al cortocircuito che ...

Vergogna a San Siro, urla e calci per la maglia di Frattesi. Tifosa ... IL GIORNO

L'iran e le proteste: il sacrificio dei giovani e la vergogna dell'Occidente Avvenire

era difficile fare peggio del M5S ma il sindaco ci sta riuscendo. “Vergogna del Comune di Roma” il commento a corredo delle foto:le immagini che ci sono arrivate parlano da sole ...Spett. redazione Valsassina news, sono ancora a segnalare il disservizio per quanto riguarda il problema di interruzione della linea internet e telefonica a Barzio in località ponte Folla durante i ...“Governare San Lorenzo è facile No. Pensavamo lo fosse No. Ma molti problemi potevano essere risolti Certamente si. Abbiamo fatto di tutto per risolverli Certamente si. Nessun abitante di San Lore ...