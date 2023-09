Variante Eris | quali vaccini Covid sono aggiornati? Effetti collaterali | efficacia | durata e chi può riceverli

(Di sabato 16 settembre 2023) Nuoviin Italia. "Gratuiti per tutti, non solo per i fragili", annuncia il ministro della Salute Schillaci. Intanto l'Ema ha dato il via libera al nuovo vaccino...

In Italia, i casi di Covid - 19 continuano ad aumentare, con una crescita significativa dei contagi causati dalla. Secondo il bollettino settimanale al 13 settembre, i nuovi positivi hanno raggiunto quota 30.777, registrando un aumento del 44% rispetto alla settimana precedente. L'incidenza del ...Complice la nuova, il tasso di incidenza è in crescita ma non allarmante, non ancora almeno. In media nelle 107 province si evidenziano 35 positivi per 100mila abitanti . Discorso ...Continua a crescere intanto anche in Italia, come in vari altri Paesi, la prevalenza dellaEG.5, denominata, che raggiunge questa settimana il 43,5%. Il dato è contenuto nell'ultimo ...

Intanto l'Ema ha dato il via libera al nuovo vaccino Moderna, per fronteggiare la variante di OmicronXBB.1.5. Lo ha reso noto la stessa agenzia europea per i farmaci precisando che il nuovo vaccino ...Salute Roma - 15/09/2023 19:44 - In Italia, i casi di Covid-19 continuano ad aumentare, con una crescita significativa dei contagi causati dalla variante Eris. Secondo ...A fare il punto per l'Adnkronos Salute è il presidente di Federfarma, Marco Cossolo. La variante Eris determina un aumento dei contagi. Nell'ultima settimana, secondo il monitoraggio Covid ministero ...