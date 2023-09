Valentina Ferragni e la dolce dedica a Matteo Napoletano

(Di sabato 16 settembre 2023)ha finalmente voltato pagine dopo la fine della storia con Luca Vezil. La giovane influencer è ormai innamorata del nuovo compagno, che è già diventato uno di famiglia a vedere i social. Ecco la specialeche la modella ha voluto fare al suo fidanzato.è il nuovo fidanzato di. La differenza di età tra i due per alcuni poteva essere un ostacolo al loro amore, ma loro la pensano abbastanza diversamente. La coppia, infatti, non si nasconde più e dimostra il sentimento che li lega in maniera plateale, soprattutto attraverso i social. Ecco le ultime parole d’amore cheha volutore al suo compagno....

...già bene) di Mario Manca Chiarae Fedez, dentro la crisi di Sanremo: "Volevo solo il suo supporto, ma mi ha deluso" di Stefania Saltalamacchia Tutti pazzi per Blake Lively di......già bene) di Mario Manca Chiarae Fedez, dentro la crisi di Sanremo: "Volevo solo il suo supporto, ma mi ha deluso" di Stefania Saltalamacchia Tutti pazzi per Blake Lively di......già bene) di Mario Manca Chiarae Fedez, dentro la crisi di Sanremo: "Volevo solo il suo supporto, ma mi ha deluso" di Stefania Saltalamacchia Tutti pazzi per Blake Lively di......già bene) di Mario Manca Chiarae Fedez, dentro la crisi di Sanremo: "Volevo solo il suo supporto, ma mi ha deluso" di Stefania Saltalamacchia Tutti pazzi per Blake Lively di...

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano innamorati al matrimonio di Francesca Ferragni Vanity Fair Italia

I look di Valentina Ferragni per il matrimonio della sorella Francesca ... Stile e Trend Fanpage

La sfilata di Atelier Emé rilancia l’abito classico, bianco. da dea o sirena (ma con sopra-gonna) come quello sfoggiato da Francesca Ferragni al Castello di Rivalta ...Il matrimonio di Valentina Ferragni e Riccardo Nicoletti è stato uno degli eventi più discussi dell'ultima settimana e ancora continua a far parlare ...Fotografata con il figlio, il piccolo Edoardo, con la cagnolina Gabriella, con le sorella Chiara e Valentina, damigelle d’onore per l’occasione e con i genitori, Francesca Ferragni è solo una delle ...