Vaccino Covid | effetti avversi | Facebook censura lo studio UK HSA poi ci ripensa e si scusa | “Rispetta i nostri standard”

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 16 settembre 2023) Nell'agosto 2022, il sito The Expose, riprendendo unobasato su dati ufficiali del governo britannico, rilasciati dall’Agenzia per la sicurezza sanitaria britannica healt security agency (UK HSA), ha pubblicato un articolo in cui spiega questi dati derivati da un periodo di osservazione di 5