Usa | mega sciopero contro le auto elettriche

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 16 settembre 2023) Alle 11.59 di giovedì sera è scattato lodi tredicimila operai del settoremobilistico per il mancato rinnovo dell’accordo sul contratto: si tratta della più grande mobilitazione del compartonella storia americana. Il sindacato dei metalmeccanici, lo UnitedWorkers, ha organizzato proteste in tre sedi delle principali casemobilistiche statunitensi: uno stabilimento Stellantis a Toledo, in Ohio; una struttura della General Motors a Wentzville, in Missouri; un centro Ford a Wayne, in Michigan – qui losi limita alle operazioni di assemblaggio finale e verniciatura. I motivi delloPer la prima volta un’agitazione operaia coinvolge contemporaneamente i Detroit Big Three. Lo UnitedWorkers punta alla fine ...