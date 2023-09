Ursula von der Leyen tira le orecchie ai Paesi dell' Ue | ' No è No'

È dedicato ai diritti di genere, alla parità salariale e alla violenza contro le donne e domestica l'incipit del discorso ...Quando è scoppiata (ancora una volta) la 'bolla' di Lampedusa,der Leyen era in tutt'altre faccende affaccendata. La presidente della Commissione europea aveva appena richiamato 'in servizio' l'ex premier Mario Draghi , affidandogli l'incarico di ...... e ci sono dunque le basi per lanciare l'indagine anti - sovvenzioni da parte dell'Esecuitvo comunitario, come ha annunciato mercoledì a Strasburgo la presidenteder Leyen durante il suo ...Ancora una volta, riprendendo il monito della Presidenteder Leyen che l'anno scorso ha salutato i giovani presenti in platea dicendo "voi siete il presente", vogliamo ribadire il nostro ...

Ue, Ursula von der Leyen attesa a Lampedusa Euronews Italiano

Domenica la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sarà in visita a Lampedusa, accogliendo l’invito di Giorgia Meloni Il Post

In una giornata segnata da un nuovo tragico episodio legato all'immigrazione, giunge la notizia che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si recherà a Lampedusa domani, su ...(LaPresse) La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accettato l'invito della premier Giorgia Meloni e domani saranno ...Roma, 16 set. (askanews) - Domani 17 settembre, in occasione della visita del presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del presidente del ...