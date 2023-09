Un’educazione non violenta si realizza in classe

(Di sabato 16 settembre 2023) Nelle ultime settimane, a seguito degli stupri di Caivano e Palermo, da più parti si sta sottolineando il ruolo della scuola nel contrasto alla violenza di genere. Sulla base della first appeared on il manifesto.

...agli insegnanti uno strumento prezioso per integrare l'... La Giornata Mondiale della Merenda rappresenta'opportunità ...vediamo l'ora di continuare con le tante attività che, grazie ...... "serietà,a una vita bella, più bella e appassionante ...tanta comunità! Così Padre Pino ci insegna che l'amoreè ... "Gesù che attraversa le strade del suo tempo è, probabilmente, il ...Francamente credo che sia possibilemondo in cui le persone hanno a cuore la cosa pubblica, in cuiviolanobene comune. Penso che sia una questione di, di civiltà e rispetto nei ......dedicata ai giovani nei vari istituti scolastici calabresi e. ...compiti di istituto anche una incisiva azione verso l'...fece pervenire alla segreteria organizzativa del Premionutrito ...

Abbiamo urgente bisogno di educazione sessuale nelle scuole Valigia Blu