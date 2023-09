Unahotels Reggio Emilia | la società ha alzato l’asticella?

(Di sabato 16 settembre 2023) Gli obiettivi fissati da Graziano Sassi sono davvero ambiziosi e l’ambiente divuole vedere in campo i risultati prima di esaltarsi. La squadra, però, è stata ben struttura e il socio del club non sembra avere tutti i torti: percorso positivo in Coppa Italia e possibile campionato d’alta classica, questi i focus dichiarata dall’imprenditore durante una delle sue ultime interviste. Le parole di Graziano Sassi, socio dibasket (Credit foto – pagina Facebook Reggiana Pallacanestro)“Chi mi conosce sa che non amo i giri di parole, sono quello delle affermazioni secche: quest’anno abbiamo fatto un’ottima squadra, penso, ci piacerebbe davvero far bene in Coppa Italia e arrivare a ridosso ...

EMILIA -EMILIA - KRKA NOVO MESTO 102 - 76 (28 - 22; 51 - 40; 78 - 63)EMILIA - KRKA NOVO MESTO 102 - 76 (28 - 22; 51 - 40; 78 - 63): Weber 11, Cipolla, Hervey 17, ...Emilia - Vernissage casalingo per la, che per la prima volta questa estate si è esibita davanti al proprio pubblico in un PalaBigi con circa un poco più di un migliaio di spettatori ...EMILIA - Laritrova il pubblico del PalaBigi . L'appuntamento è per domani, mercoledì 13 settembre , quando alle 20 la Pallacanestro Reggiana affronterà gli sloveni del Krka Novo ...Quattro formazioni Under 14 si sono sfidate il un torneo pre - stagionale, che ha visto laEmilia aggiudicarsi la vittoria sconfiggendo in finale il Magik Parma. Terzo posto per la ...

UNAHOTELS REGGIO EMILIA, LE PAROLE DI LANGSTON ... Basket Magazine

Basket, l'abbraccio del PalaBigi alla nuova Unahotels di Priftis ... Reggionline

UNAHOTELS Reggio Emilia, le parole di Langston Galloway: “Siamo al 70% del livello di chimica. Che emozione giocare al PalaBigi come fece Kobe” | legabasket.it ...Si intensificano gli impegni delle partite amichevoli delle formazioni di serie A che nel weekend 15-17 settembre scendono in campo per verificare i progressi dei gruppi. Fa eccezione la ...Si è conclusa a 2225 tessere sottoscritte la prima fase della Campagna Abbonamenti 2023/2024 della UNAHOTELS Reggio Emilia ...