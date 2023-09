Un patto contro gli aumenti Il governo convoca i sindacati per il caro-prezzi

Intanto il ministro della Sanità Schillaci ha annunciato che i nuovi vaccini aggiornatile ... Attualità Pubblicato il nuovodi controllo di Fininvest: tutte le novità Sono stati finalmente ...Per chiudere si torna ad argomenti duri e scottanti con Ildel silenzio - Playground , un ... November - I cinque giorni dopo il Bataclan racconta la frenetica corsail tempo dei servizi ...... MOTU PROPRIO, AD OFFRIRE ALL'UCRAINA QUESTO STRANO 'RAMOSCELLO D'ULIVO' DI 'PACE' EPPURE, PER RAFFORZARSI NELLA GUERRAL'UCRAINA, SOLO DA POCO TEMPO, HA SOTTOSCRITTO UN 'DI FERRO' CON ...Proprio nelle stesse ore in cui a Pontida Salvini e Le Pen tuonerannol'Europa incapace di ... La von der Leyen è ottimista sulla possibilità che il nuovoper l'immigrazione e l'asilo possa ...

Migranti, il sabotaggio del patto con Tunisi: così la sinistra Ue rema ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Urso tiene a battesimo il patto contro l'inflazione Italia Informa

Roma, 16 settembre 2023 – Ursula von der Leyen è stata invitata da Giorgia Meloni a Lampedusa perché veda con i suoi occhi che cosa è per noi il problema migranti. Per scoraggiare gli arrivi, lunedì ...La Spagna, presidente di turno, spinge per una mediazione tra l'attendismo italiano e l'intransigenza tedesca, ma la strada sembra essere in salita ...Non si placa il dibattito circa la volontà della Multiutility di quotarsi in borsa e le contrapposte posizioni ...