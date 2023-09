Un omicidio commesso 24 anni fa | arrestato all’Ippodromo di Modena

(Di sabato 16 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli investigatori della Squadra Mobile die di Napoli con il personale della Polizia Scientifica di Roma hanno tratto in arresto un 47enne di Rimini: dovrà scontare 12per. L’uomo era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 5 settembre scorso dalla Procura di Napoli per unnel 1999. E’ stato rintracciato presso le scuderie dell’Ippodromo Ghirlandina die successivamente trasferito al carcere di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

