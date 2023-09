Un atto rivoluzionario? Fare i congressi democratici nei partiti

Leggi su formiche

(Di sabato 16 settembre 2023) A volte gli atti rivoluzionari che possono cambiare il destino della politica e del suo modo d’essere nella società sono rappresentati da gesti apparentemente normali e del tutto scontati se non addirittura banali. E, di conseguenza, antichi se non vecchi. Mi riferisco, nello specifico, alla celebrazione deidei. Attenzione, non mi riferisco a queidove vige la regola non scritta della “democrazia dell’applauso”, come la definiva con precisione molti anni fa Norberto Bobbio. Ovvero,dove il capo si può solo applaudire e venerare salvo l’emarginazione prima e la sostanziale espulsione poi dal partito stesso di chi osa dissentire o contestare il verbo del capo. Certo, non è afffacile invertire la rotta e tornare aautenticamente ...