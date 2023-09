Un anno dopo l’omicidio di Mahsa Amini | non è cambiato nulla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 settembre 2023) Unfa l’Iran precipitava in una spirale di proteste di massa in seguito alla morte diuna ragazza di soli 22 anni uccisa dalla polizia religiosa iraniana. La giovane era stata fermata per non aver indossato il velo in maniera appropriata. La ragazza fu arrestata il 13 settembre di unfa e morìtre giorni di coma, il 16 settembre 2022. La famiglia dismentisce dal primo momento la tesi dell’infarto della figlia, sostiene invece chesia stata picchiata duramente in carcere, talmente duramente da non essere riuscita a sopravvivere a causa dei danni cerebrali riportati. Amnesty International Iran denuncia da subito, lo stesso 16 settembre, che la ragazza “è stata arrestata in modo arbitrario dalla cosiddetta polizia della ...