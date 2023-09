Ultime notizie Tajani | Cavo Dragone presidente Comitato militare Nato Kiev | furiosi combattimenti intorno a Bakhmut

Leggi su ilsole24ore

(Di sabato 16 settembre 2023) Le armi e le munizioni che i soldati Usa stanno muovendo attraverso l’Europa per trasferirle in Ucraina rischiano di essere rubate o di andare perdute perché le misure di sicurezza non vengono osservate in modo efficace. E’ l’allarme contenuto in un rapporto del Pentagono che punta il dito in particolare contro un sito logistico in Polonia. Le forze russe hanno lanciato “5 missili S-300 (a lungo raggio) contro il quartiere Kholodnohirsky di Kharkiv” ferendo 5 persone. Secondo gli 007 ucraini il leader della Cecenia Ramzan Kadyrov è malato e in gravi condizioni. Ilucraino Zelenskyj ha confermato la riconquista da parte delle truppe didella località di Andriivka, vicino, nell'Ucraina orientale