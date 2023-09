Ultime Notizie Serie A | le parole di Capello e Ferrero

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 settembre 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24su Garcia: «Ha idee nuove, diamogli tempo» Fabio, ex allenatore e opinionista di Sky Sport, ha parlato di Rudi Garcia e del Napoli a Radio Kiss Kiss.: «Totti non è un pupazzo, farà il bene della Roma con il suo ritorno» Massimo, ex presidente della Sampdoria, ha così parlato del possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma. Milan, i dubbi di Pioli per il derby I rossoneri dovranno fare a meno di Tomori e Kalulu, Giroud dovrebbe esserci. Inter, ledi Sommer in vista del derby Il portiere nerazzurro si è raccontato alla vigilia del suo primo ...