Ultime Notizie Roma del 16-09-2023 ore 20 | 10

(Di sabato 16 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio proseguono gli arrivi di migranti a Lampedusa mentre la prefettura di Agrigento cordine trasferimenti negli hotspot si sono al momento circa 2500 ospiti sull’isola Domani 17 settembre sono appese Ursula von der line e Giorgia ma intanto Salvini io Pontida ma con lo stesso obiettivo del premier il cadavere di un neonato è stato sbarcato al molo Favarolo da una motovedetta della capitaneria Chi ha salvato un gruppo di migranti nelle acque antistanti L’isola Il bimbo è nato sul barchino durante la traversata ed è morto poco dopo subito dopo l’attacco la salma del bimbo è stata sistemata in una bara bianca è portata al cimitero di Contrada in regola la Germania e intanto riattiva l’accoglienza per I migranti di Lampedusa Il commissario Gentiloni normale che l’Unione Europea mostri ...