Ultime Notizie Roma del 16-09-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per le urgenze migranti per il premier Giorgia Meloni la pressione che l’Italia sta subendo dall’inizio di quest’anno è insostenibile figlia di una congiuntura internazionale difficilissima che mette insieme i problemi che già avevano i paesi africani è una situazione di stabilità crescente particolarmente nella zona del sahel per meloni Questo è un quadro difficilissimo che potrebbe portare diverse decine di milioni di persone a voler lasciare la propria azione per cercare un futuro migliore in Europa è evidente però che l’Europa non può cogliere questa Martin orme di persone meloni anche annunciato nel consiglio dei ministri di lunedì prossimo che verranno prese misure straordinarie La Corte d’Assise speciale di Bruxelles ha condannato rispettivamente a 20 e 30 anni di ...